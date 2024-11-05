若川普當選美國總統 亞洲「這3國」科技公司恐迎變革

外媒指出，若川普重返白宮，對亞洲科技公司將產生重大影響。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕即將到來的美國總統大選結果，將對全球科技產業產生長期影響。《Semafor》指出，倘若川普重返白宮，預計半導體晶片、電池和電動車等行業恐受最大的影響，而受益美國補貼的台灣、南韓和印度的科技公司恐迎接變革。

《Semafor》表示，美國總統大選結果即將揭曉，若是川普當選，領取美國補助的台灣半導體晶片公司、南韓的電池公司恐將出現貿易相關衝擊，而印度IT產業恐也將出現震盪。

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報導指出，《CHIPS 法案》成為美總統大選最後衝刺的焦點，主要是川普屢次在公開場合批評台灣偷了美國的晶片生意，還抨擊拜登政府的《晶片法案》政策。

川普認為，美國投入數十億美元進行補貼，讓有錢的公司前來借錢，但他們無論如何也不會給美國好的公司。他重申，若他當選將對進口晶片業課徵關稅，包含台灣在內。

川普曾批評拜登總統的氣候變化政策為「綠色新騙局」，並預計將試圖撤銷拜登政府的大部分工作，包括2022年通過的《降低通膨法案》（IRA），該法案為投資可持續能源的美國和外國公司提供稅收減免和補貼，是歐洲公司擴展或建立美國業務的重要助力。

若川普當選，恐撤銷《降低通膨法案》、削減清潔能源激勵措施，此舉讓依賴美國補貼的南韓電池公司感到緊張。

根據《韓國先驅報》報道，韓國電池公司「依賴」美國《降低通膨法案》補助來提高利潤。如果川普重白宮，對電動車的支持下降，南韓電池製造商可能會減少在美國的投資。

另外，若川普當選，對於印度來說也不是好事一件，因為川普的貿易政策、H-1B 簽證、國防和地緣政治恐將直接影響印度的經濟和國防格局。

川普領導的政府可能會優先考慮以美國為中心的貿易政策，這可能會迫使印度減少貿易壁壘，否則將面臨關稅。印度向美國出口大量產品的資訊科技、製藥和紡織業可能受到的影響尤其嚴重。

分析人士稱，川普在白宮的第一個任期內了對H-1B 簽證的限制，這對於在美國的印度專業人士產生了重大影響。而恢復此類政策可能會使印度工人進入美國就業市場變得複雜，尤其是在科技領域。更嚴格的移民法可能促使印度科技公司探索其他市場或投資創造更多國內機會。

《印度斯坦時報》報導，川普在第一個任期結束後，部分印度IT公司已進行調整，以減少對H-1B簽證的依賴。若川普重返白宮，該簽證規則的改變恐損害美國的印度IT產業，包括印福思（Infosys）和Tech Mahindra（在100個國家擁有超過20萬名員工）等印度IT公司的營運將受到阻礙。

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