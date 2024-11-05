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即將納入道瓊成分股 輝達週一市值一度超越蘋果

2024/11/05 10:58

輝達週一（4日）股價大漲，短暫推動公司市值超越手機大廠蘋果（Apple），登上全球市值龍頭寶座。。圖為輝達創辦人黃仁勳。（路透）輝達週一（4日）股價大漲，短暫推動公司市值超越手機大廠蘋果（Apple），登上全球市值龍頭寶座。。圖為輝達創辦人黃仁勳。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片大廠「輝達（NVIDIA）」即將取代英特爾（Intel），納入道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）成分股，消息激勵輝達週一（4日）股價大漲，短暫推動公司市值超越手機大廠蘋果（Apple），登上全球市值龍頭寶座。

標普道瓊指數公司上週五（1日）宣布，11月8日美股開盤前，輝達與塗料大廠宣偉（Sherwin-Williams）將分別取代英特爾與陶氏化學（Dow），加入有128年歷史的道瓊工業平均指數。

受上述消息激勵，輝達週一（4日）盤中股價一度大漲2.6%，公司市值升至3.4兆美元（約新台幣108.6兆元），超越蘋果3.37兆美元（約新台幣107.66兆元）市值，重返全球市值龍頭寶座。

然而，週一收盤前，輝達回吐當日大部分漲幅，最終收在收136.05美元，漲幅0.48%，公司市值也降至3.34兆美元（約新台幣106.7兆元），低於蘋果3.38兆美元（約新台幣107.98兆元）市值，再次拱手讓出全球市值龍頭寶座。

報導指出，歸功公司晶片在推動生成型AI技術方面發揮重要作用，輝達目前已成為全球半導體首屈一指企業。輝達公司股價在過去2年飆漲超過8倍，今年迄今累計漲幅達182.44%。

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