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台灣金聯撤換董座 卓榮泰：人事更迭基於全盤考量規劃

2024/11/05 09:45

行政院長卓榮泰回應台灣金聯董座人事案。（記者廖振輝攝）行政院長卓榮泰回應台灣金聯董座人事案。（記者廖振輝攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院核定雲林縣農業處前處長呂政璋接任台灣金聯董事長，現任董事長施俊吉昨表達不滿，「合理懷疑擋人財路，擔心原萬有紙廠土地遭賤賣」。對此，行政院長卓榮泰今天（5日）表示，政務人員和事業單位負責人有更迭，都是基於全盤人事考量規劃。但他也強調，絕不容許任何事業單位負責人有任何特權和不法。

立法院院會今日續邀請卓榮泰率部會首長就「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」進行詢答程序。卓於會前接受媒體聯訪，針對施俊吉人事案進行回應與說明。

卓榮泰表示，政務人員和事業單位負責人有更迭，都是政府基於全盤人事考量規劃，對於新任者寄予厚望，要求勇於創新；對於卸任者，也不會忘記他在任內勞苦功高的各種表現。

卓榮泰強調，新任者在現有人事法規制度底下，以及行政院對於國家財產使用、管理、收益、投資等，都有非常嚴謹明確的規範，這一點，未來財政部一定會加強注意、監督，也絕不容許有任何事業單位負責人，對於其他個人或有關係的家族成員有任何特權和不法，絕對嚴格禁止，「這點我們會加強注意，也請社會大眾放心，並一起監督。」

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