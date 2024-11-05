焦點股》東訊：第3季虧轉盈 直奔漲停

東訊日前與財團法人商業發展研究院共同舉行「企業淨零永續與智慧應用雙軸轉型實作培力」策略聯盟合作備忘錄簽署儀式。（東訊提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕東訊（2321）第3季轉虧為盈，今日股價跳空漲停以15.75元開出，截至9:15分，漲停委買張數近百張。

東訊第3季每股獲利約0.21元，前3季營收4.65億元，稅後虧損0.11億元，每股虧損0.82元。

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東訊日前與財團法人商業發展研究院（Commerce Development Research Institute，簡稱「商研院（CDRI）」）共同舉行「企業淨零永續與智慧應用雙軸轉型實作培力」策略聯盟合作備忘錄簽署儀式。東訊表示，雙方將合作展開「商研院產業服務平台（CDRI View）」與「ESG永續淨零減排管理平台」的「淨零即服務（Net Zero as a Service）」商業模式創價，協助廣大的中小企業進行淨零碳排放與數位智能雙軸轉型相乘的加速永續發展進程。

東訊表示，公司近年來積極開發ESG相關領域的解決方案，趁勢推出 「永續淨零減排一站式解決方案」，作為企業減碳的起手式，與商研院（CDRI）的合作將提供從訪廠諮詢、建置平台、永續輔導、代管代盤、客製設計、價格親民」的一站式服務。

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