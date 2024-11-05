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發財了！他在糖果罐底部發現「極罕見硬幣」 現存僅約百枚

2024/11/05 14:19

發財了！他在糖果罐底部發現「極罕見硬幣」 現存僅約百枚「大陸美元硬幣」鑄造於1776年美國獨立時，現今只剩約100枚，圖為本次拍賣的
一枚。（圖擷取自沃頓拍賣行官網）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕糖果罐裡藏「寶物」！英國一名拍賣師在整理檢查客戶委託的東西時，竟在一罐太妃糖罐的底部，發現了一枚「稀有硬幣」，是鑄造於1776年美國獨立時的「大陸美元硬幣」（Continental Currency），現存僅約100枚左右，在送交美國鑑定確認為真品後，近期在拍會會上以2.5萬英鎊（約80.6萬元新台幣）的高價拍出，買家為一名美國私人收藏家。

綜合外媒報導，發現這枚硬幣的沃頓拍賣行（Wotton Auction Rooms）拍賣師特林德（Joseph Trinder）解釋，這枚「大陸美元硬幣」直徑約3.8公分，在1776年由白鑞（一種錫合金）鑄成，由美國開國元勳富蘭克林（Benjamin Franklin）所設計。據稱，該硬幣的產量有限，僅生產了6000枚，但現今只剩約100枚，這讓特林德不禁直呼：「這枚硬幣是我職業生涯中發現的前五名之一。」

特林德表示，這枚硬幣是從賣家帶來的一個太妃糖罐中發現的，裡面裝滿了各種有趣的小物品，包括珠寶、石雕、化石等，而這枚「大陸美元硬幣」靜靜地躺在這個罐子的底部。

由於考量到其稀缺性，這枚硬幣被來送回美國，並由美國佛州的硬幣認證公司「NGC」（Numismatic Guaranty Company）進行鑑定，之後確認為真品。

沃頓拍賣行在週日（3日）舉行了拍賣活動，這枚「大陸美元硬幣」以2.5萬英鎊的價格售出。

根據「專業硬幣分級服務公司」（Professional Coin Grading Service，PCGS）說法，純銀的「大陸美元硬幣」最為罕見，已知僅存在2枚，而約有20枚白鑞「大陸美元硬幣」是保存完好的狀況。

在2008年時，一枚白鑞「大陸美元硬幣」以26.45萬美元（約853.27萬元新台幣）的創紀錄價格拍出；2015年時，一枚純銀「大陸美元硬幣」以152.75萬美元（約4927.71萬元新台幣）天價拍出。

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