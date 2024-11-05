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就業市場低迷 德國經濟恐再陷萎縮

2024/11/05 10:19

德國就業市場疲軟，經濟恐再陷萎縮。（美聯社資料照）德國就業市場疲軟，經濟恐再陷萎縮。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕慕尼黑智庫Ifo研究所週一（4日）公佈的數據，德國企業僱用新員工的意願降至4年多來最低，顯示出這個歐洲最大經濟體的疲軟，以在該國勞動力市場上留下印記，全年經濟表現恐再陷萎縮。

《路透》報導，Ifo的就業晴雨表從9月的94.0點降至10月的93.7點，來到2020年7月以來最低水準。Ifo調查負責人沃爾拉貝（Klaus Wohlrabe）表示，過去幾個月以來，勞動力市場的情況一直處於負面趨勢，隨然不是急遽下降，但問題持續存在。沃爾拉貝補充，現在企業更有可能解僱員工，而不是填補職缺。

由於新訂單仍低迷，Ifo製造業就業晴雨表也下跌，貿易則略有上升，但同樣處於類似的低水位。德國聯邦勞工局數據顯示，德國10月失業人口漲幅超出預期，今年秋季經濟復甦基本上未能實現。

去年，德國經濟已經是歐元區大國和其他G7國家當中最弱，預計2024年經濟將再次陷入萎縮，商業團體德國工商會（German Chamber of Commerce and Industry）則在上（10）月表示，1項針對企業的調查顯示，未來幾個月的前景「並不樂觀」。

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