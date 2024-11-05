德媒揭福斯中國高管「奢侈生活」 超讚福利全曝光

德國汽車大廠福斯（Volkswagen）遭遇空前危機，但福斯派至中國的高管，卻享有優渥的待遇，引發德媒質疑。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國汽車大廠福斯（Volkswagen）遭遇空前危機，在日前最新公布的Q3財報中，顯示獲利暴跌42%至28.6億歐元，營益率更降至3.6%，創下4年多來新低，福斯因此將關閉數家德國工廠，並進行大規模裁員和減薪，不過在此「縮衣節食」的時刻，德國媒體披露，福斯在中國的高管卻過著奢侈生活，享受各種優渥的額外福利，每位福斯在中國的經理人，每年獲得的補貼平均要花5萬歐元（約176萬元新台幣）。

德國《圖片報》報導，儘管福斯在中國的業務不像過去如此亮眼，但被派駐到中國的福斯高管們，卻仍然享受著慷慨的「關懷」，福斯不僅為他們支付住宿費用，還支付全家人一年回國2趟的機票和孩子們的學費，除了薪資和獎金之外，每年每位經理人平均要花福斯5萬歐元。

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以福斯中國區負責人布蘭德施泰特 （Ralf Brandstätter）為例，他是享有最多關懷的高管之一。布蘭德施泰特2023年的薪資超過400萬歐元（約1.4億元新台幣），住在位於北京的400多平方公尺豪華公寓，福斯為他支付每月近2萬歐元（約70萬元新台幣）的房租。但布蘭德施泰特在德國工作時，卻一直要求旗下員工節儉。

而福斯為布蘭德施泰特的前一任所支付的房租，還不到布蘭德施泰特的一半。

來自布蘭德施泰特身邊人士的解釋是，作為該集團在中國的領導人，布蘭德施泰特將公寓作為展示福斯的場所。

福斯表示，由於合約和法律的保密義務，對此事無法發表評論。

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