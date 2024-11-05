美國大選為何都週二投票？ 外媒曝考量「2因素」延續至今近180年

美國大選於週二投票，已經延續近180年。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選在今（5日）星期二正式登場，數百萬美國人將投票選舉美國第47任總統及和副總統，還有3分之1的美參議員、眾議院等全部435名議員。但為何美國大選都訂在週二，外媒表示，在11月第一週的星期二進行投票的傳統，可追溯到近180年前，主要考量兩個原因。

據報導，美國前15次總統大選都是由美國各州自行決定投票日，但在1845年時，美國聯邦國會將大選投票日訂為「11月份第一個週一過後的週二」。起初，這單一選舉日只適用於美國總統選舉，但後來擴展到國會選舉。

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訂於週二投票，主要有兩個願因考量，其一是為了避免民眾在「基督安息」的週日早早動身，才訂至週二投票，讓民眾可在週一出發。

而當時的美國社會仍以農業為主，對於農民來說，11月正值收穫之後、播種季節之前，這時候的天氣也相對溫和，可避免嚴冬的惡劣天氣到來。

目前美國務農人口不到2%，交通狀況也大幅改善，美國社會也出現了將投票日改至週六的呼聲，但現今週二投票的規定仍延續至今。

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