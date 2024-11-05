美國狙殺中國半導體！外媒爆大廠出手斷紅色供應鏈 業界揭「1隱憂」

美中科技戰未歇。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中科技戰未歇，美國不斷加強對中國半導體產業的技術管制，中國也積極推動國內半導體自給自足，即使如此，外媒指出，美國半導體業在政府指示之下，正著手將中國企業排除在供應鏈外，不過相關產業高管也直言，此舉可能會堆高成本，因為要找到價格相似的非中國生產零組件替代品並不容易。

《華爾街日報》報導，知情人士透露，多家半導體製造商通知下游供應商，必須找到替代某些原本採購自中國企業生產的零組件否則將面臨失去供應商資格的風險，甚至有些供應商還被提醒，不能有中國投資者或中國股東，否則可能會失去供應商地位。

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根據報導，傳達這1消息的公司包括應用材料公司、科林研發，這兩家矽谷公司是全球名列前茅的半導體設備製造商。

科林研發表示，公司遵守美國對晶片製造供應鏈企業的出口管制規定；應用材料也表明，該公司正在確定零部件的替代來源，以確保供應。

不過產業高管直言，此舉可能會堆高成本，因為要找到價格相似的非中國生產零組件替代品並不容易。

近年來，美國政府對中國進口產品的限制正變得越來越嚴格，有美國官員擔心，若業者依賴中國供應商提供的零件，可能會增加北京對抗美國得籌碼。

根據報導，除了應用材料和科林研發則以口頭方式通知供應商，並未納入任何正式的供應商指示或合約中之外，紐約州的半導體製程設備製造商Veeco則向供應商發出書面指示，要求他們立即停止向新的中國供應商採購，並在2025年底前逐步停止和現有中國供應商合作。

不過報導也指出，尋找中國以外供應商並不容易，況且任何排擠中國的明顯舉動都可能會激怒北京當局。中國應用材料和科林研發的最大客戶。

與此同時，中國供應商也正尋求出路，據報導，應用材料的供應商富創精密設備公司，今年在新加坡設廠希望能為應用材料在在內的外國客戶提供服務，但因其中資背景，該廠迄未取得向應用材料供貨的授權。

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