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美評論員憂：川普若取消晶片法案 是送習近平一份大禮

2024/11/05 10:22

美專家指出，川普想廢除《晶片法案》和所有產業政策，恐破壞美國有效防禦中國的最佳機會。（路透）美專家指出，川普想廢除《晶片法案》和所有產業政策，恐破壞美國有效防禦中國的最佳機會。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統候選人川普（Donald Trump）砲轟補貼半導體生產無效之後，美國眾議院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）也「接棒」放話，宣稱一旦川普重返白宮、且共和黨掌控國會，可能會廢除《晶片法案》。對此，美國評論員諾亞·史密斯（Noah Smith）表示，川普連任總統確實是送給習近平的禮物。

諾亞·史密斯在其專欄表示，《CHIPS 法案》是一項兩黨法案，其唯一目的是恢復美國的半導體業的製造能力，得以抗衡中國大力推動半導體業主導地位。由於《CHIPS 法案》，美國將重拾失落多年的半導體製造市佔率。

史密斯指出，目前《CHIPS 法案》的受益者，包括亞利桑那州、德州、俄亥俄州、堪薩斯州和北卡羅來納州。台積電亞利桑那州廠已投入營運，良率也比台灣廠更好，這些都提振了美國本土製造的士氣。

史密斯指出，20世紀初，美國掌控世界命運的原因很簡單，因為製造了更多東西。但近幾年來，這種無可爭議的優勢消失了，在短短的兩個十年內，中國接手了美國成為世界工廠，其強大的製造力正升級其主導地位。

史密斯稱，當中國這種製造能力轉向軍事目的時，已經以令人難以置信的速度建造潛艇，中國擁有大量生產高科技彈藥的工廠。換句話說，中國強大的製造能力，讓其在中美對戰中升級了主導地位。這一局勢將給美國2個選擇，一為放棄，一者發射核武並遭到核武反擊。

史密斯強調，《CHIPS 法案》不足以扭轉中美雙方能力的差距，甚至還遠遠不夠，但這是重要的第一步。但現在，川普想要廢除《晶片法案》和所有產業政策，從而破壞美國有效防禦中國的最佳機會。

目前美國及其盟國正處於新冷戰之中，中國則是這場新冷戰的主要對手。史密斯認為，若美國輸掉這場對戰，長期來說對美國將非常糟糕，因為中國將利用對歐亞大陸的控制，在經濟上削弱美國，透過政治分裂和削弱社會，同時建立一支能在軍事上威懾美國的軍隊。

史密斯指出，川普可能會偶爾對中國發表好戰言論，或透過關稅對其經濟進行軟弱打擊，但他沒有表現出發展美國工業的實力，可以到達真正抵禦中國實力的程度。

也因此，史密斯認為川普連任將是很糟糕的情況，將延長2010年代的動盪，給美國社會帶來壓力，破壞掉美國新生的製造業。

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