美股暴跌12％？知名分析師爆關鍵「大魔王」不是川普是「它」

知名分析師、Wind Shift Capital創辦人布萊恩（Bill Blain）認為，通貨膨脹仍是影響美股走勢的關鍵。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選進入倒數計時，全球股市屏息以待，後市備受關注，不過知名分析師、Wind Shift Capital創辦人布萊恩（Bill Blain）認為，通貨膨脹仍是影響美股走勢的關鍵，預測未來1年通膨與利率數據都維持在高水位，恐將使美國及全球股市下殺7至12%，對美國整體經濟造成重大衝擊。

綜合媒體報導，布萊恩推測，未來12個月市場並不輕鬆，雖然借貸成本的降低可能會位家庭和企業帶來暫時的緩解，但通膨與利率數據都可能維持在高水位，可能會引發股市的大跌。

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布萊恩還預期，聯準會（Fed）不會執行激進的貨幣寬鬆政策，借貸成本實際上可能會增加，這種情況反而會限制貸款、減緩投資，並導緻美國和全球股市下跌7%至12%。

它認為，美國經濟面臨的通膨壓力關鍵因素，包括飆升的聯邦債務、持續存在的供應鏈問題、地緣政治緊張局勢以及對美國進口產品的潛在關稅。

不只布萊恩，其他分析師也警告，通膨可能比預期更持久，如貝萊德（BlackRock）分析師最近報告稱，核心通膨不太可能降至聯準會2%的目標，原因是鉅額的預算赤字和其他力量將推高物價。

此外，美國總統候選人川普喊話祭出的高課稅，以保護當地產業，此措施恐怕也會讓通膨數據上升，布萊恩指出，這最終將反映到消費者身上。

布萊恩表示：「我認為通貨膨脹將根深蒂固，就像70或80年代，這是個非常非常不同的經濟環境，我們需要適應它。」

布萊恩說：「2010至2022年的超低利率與寬鬆貨幣政策，產生很大的後遺症，目前的股市估值反映投機情緒與低利率，沒有任何理由再期待大幅降息，只有等待投機泡沫破滅，股價才有可能回到合理的水準。」

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