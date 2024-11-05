美國人買房平均年齡高達56歲！創下史上新高

美國全國房地產經紀人協會（NAR）週一（4日）公布的年度市場報告顯示，美國購屋者平均年齡為56歲，比前一年的49歲一口氣上升了6歲，來到歷史新高。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國全國房地產經紀人協會（NAR）週一（4日）公布的年度市場報告顯示，美國購屋者平均年齡為56歲，比前一年的49歲一口氣上升了6歲，來到歷史新高，也高於2010年代的40歲左右，背後原因來自於擁有房子的成本不斷上升、房價居高不下，使年輕人正被擠出這個市場。

《CNBC》報導，在截至2024年7月的1年內，美國「首購族」的中位數年齡也從35歲上升至38歲。而首購族佔所有購屋者的比例從32%下降至24%，創NAR自1981年以來開始追蹤的新低。

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總部位於麻州的Rockland Trust銀行高級副總裁兼房貸總監德里斯科爾（Bob Driscoll）說：「在我從事抵押貸款業務的20年裡，從未見過千禧一代買房這麼困難的時候。」德里斯科爾解釋，這主要是要擁有房屋的成本實在太高了。

NAR數據顯示，目前美國房價中位數為43.5萬美元（約1400萬元新台幣），自2020年以來上升了39%，30年固定抵押貸款利率增加了一倍多，達到6%以上。

德里斯科爾指出，對於年輕購屋者來說，擁有房子的最大的挑戰是頭期款。而高昂的購屋成本特別具有挑戰性，因為許多人在努力存頭期款的同時，還要應付學貸債務、高額的房租。此外，年輕人薪資水準也相對較低，要存夠頭期款也不是一件容易的事。

NAR數據顯示，一套價值43.5萬美元的房屋，以頭期款平均比例18%來算，得存到7.83萬美元（約252萬元新台幣）。這是相當大的一筆開銷，接近美國家庭的年收中位數8.06萬美元（約259萬元新台幣）。

研究稱，年輕購屋者還需要和較有錢的「全現金」買家競爭，後者的購屋比例在過去一年中從20%增加到26%。

特許金融分析師兼理財規劃機構「Marina Wealth Advisors」負責人達姆斯基（Noah Damsky）表示，在沒有超高收入的情況下，年輕人要存夠頭期款不容易，這點在數據中顯而易見。而且，收入中位數通常只夠涵蓋基本生活需求，這就是為什麼擁有更高的收入或儲蓄，對於成為「有屋族」至關重要。

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