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彭博：OpenAI正與加州洽談成為營利事業

2024/11/05 09:09

知情人士表示，OpenAI正與加州洽談成為營利公司。（路透資料照）知情人士表示，OpenAI正與加州洽談成為營利公司。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士向外媒表示，透過與監管機構進行初步討論，科技新創OpenAI正在努力讓這家價值1570億美元（約新台幣5.02兆元）的非營利結構，轉變為營利事業。

《彭博》報導，2名知情人士透露，OpenAI正在與加州檢察總長辦公室就改變公司結構的程序進行初步討論。這一過程可能涉及監管機構審查OpenAI如何評估利潤豐厚的智慧財產組合，例如旗下的聊天機器人ChatGPT。德拉瓦州檢察總長也一直在針對非營利改為營利的轉變進行溝通。

OpenAI創立於2015年，是一家非營利研究機構，成立時的目標是建立安全且造福人類的AI，現在這家機構正在考慮轉向更傳統的營利結構。簡化的營利結構被認為對投資人更有吸引力，儘管這可能會引發人們對於OpenAI是否能堅持最初造福大眾的使命。2019年，OpenAI創建了1家有上限的營利性子公司，以資助AI模型開發的高成本。

OpenAI拒絕就與監管機構的談判發表任何評論，但表明，非營利組織將在任何潛在的公司重組中繼續存在。聲明指出，OpenAI的工作人在繼續，將持續諮詢獨立的財務和法律顧問，但任何潛在的重組都將確保非營利組織繼續存在和發展。

與其他許多非營利組織不同，OpenAI以ChatGPT 和其他相關AI技術的形式，擁有極其寶貴的智慧財產權。知情人士透露，在加州，OpenAI已經與檢察總長邦塔（Rob Bonta）辦公室展開對話，將在年底前確定，並提交重組計畫的細節。

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