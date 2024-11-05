輝達取代英特爾納入道瓊成分股！專家：此「關鍵」顛覆過往換股表現

輝達取代英特爾納入道瓊成分股！（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕道瓊指數剔除英特爾，將輝達納為新成分，成為7巨頭中，第4位納入道瓊的成分股，雖然以過往經驗，新納入成分股第1年漲幅約10%，落後於被剔除股17.5%，不過，專家表示，此經驗不適用輝達，因為道瓊指數將市場上表現最差的晶片製造商之一英特爾，換成了最好的晶片製造商輝達，且輝達將在未來幾年內，成為市場大贏家。

CNBC報導，標普500指數和納斯達克受惠於人工智慧勁揚，指數表現亮眼，如S&P 500在去年上漲了24%之後，2024年續飆升20%，相形之下，道瓊因成分股未能利用AI的繁榮，以至表現不如標普500，道瓊指數2023年上漲13.7%後，今年僅上漲11%。不過，隨著輝達被納入成分股，道瓊有機會迎頭趕上。

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CFRA Research分析師安吉洛·齊諾（Angelo Zino）表示，考慮未來十年世界的發展方向時，半導體將在市場的不同面向中發揮更大的作用，而輝達未來幾年內，將成為AI大贏家。

雖然歷史經驗顯示，新納入成分股，表現將不如被剔除股，但此經驗將不適用於輝達取代英特爾。

根據Ned Davis Research過去數據，歷史表明，離開道瓊指數的股票在歷史上的表現優於新加入的股票，因為新加入的股票通常是在長期跑贏大盤之後出現的，而被剔除的股票成為一種逆向價值買入。

自1972年以來，遭剔除的股票，12個月平均增長了近17.5%，而新會員在第1年的平均增長了10%。

然而，此齊諾對同樣的模式是否成立持懷疑態度，因為道瓊指數將市場上表現最差的晶片製造商之一英特爾，換成了最好的晶片製造商輝達。

齊諾引用輝達強大的基本面，以及與其Blackwell GPU相關的「絕對巨大」的增長週期，看好公司未來前景。與此同時，英特爾將不得不應對在其核心市場市進一步失去的市佔。

此外，亞馬遜在今年早些時候加入時，這種模式並未成立，以截至上週五收盤，亞馬遜在2月份取代了 Walgreens Boots Alliance，股價上漲了13%，另一方面，Walgreens Boots Alliance的股價暴跌了56%。

輝達今年上漲了179%，與此同時，英特爾股價下跌了逾55%，齊諾表示，在世界上，取代像英特爾這個的名字是完全有意義的，它確實錯過了這裡的一些主要主題，以及過去20年整個科技領域的趨勢。

如今道瓊以具有AI領導者輝達，取代英特爾，而輝達將是未來幾年內成為大贏家，道瓊無法產生比這更好的表現。

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