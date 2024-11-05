美貿易遇黑天鵝！加拿大溫哥華港口罷工1天 逾180億元貿易受挫

加拿大溫哥華港口罷工1天，美國逾180億元貿易受挫。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美東罷工結束，現換加拿大西海岸罷工，報導指出，加拿大西海岸的主要港口，包括溫哥華最大的貨櫃港和魯珀特王子港，週一因工人罷工而關閉，根據美國人口普查數據，每天從加拿大抵達美國的貨櫃貿易額約為5.72億美元（約新台幣183.04億元），受罷工影響，美國貿易將陷入困境。

CNBC報導，國際碼頭和倉庫聯盟船舶及碼頭工頭 Local 514於週一早上開始罷工，立即停止貨櫃和貨物。據大溫哥華貿易委員會稱，每天有逾8億美元（約新台幣256億元）的貿易流經西海岸港口。

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美國是加拿大最大的貿易夥伴，裝滿鞋類、服裝、汽車零件、化學品和木材的貨櫃經由溫哥華港，並使用加拿大鐵路或卡車運輸進入美國的一些頂級產品

根據美國交通部統計，上半年加拿大與美國之間的鐵路跨境貿易佔雙邊貿易總額3824億美元（約新台幣12.23兆元）的14%。根據美國人口普查數據，每天從加拿大抵達美國的貨櫃貿易額約為5.72億美元（約新台幣183.04億元）。

Everstream Analytics情報解決方案資深經理 Jena Santoro 表示，溫哥華港口的任何中斷都會對運往美國西部市場的進口貨物產生最重大的影響。

溫哥華是乳製品、農產品和海鮮等易腐食品，以及汽車零件等製成品的重要入口點。

化學品分銷聯盟首席執行官埃里克·拜爾表示，溫哥華和魯珀特王子港港口的關閉，預計也會對許多化學品進口商產生重大影響，特別是對於使用加拿大太平洋堪薩斯城鐵路網絡的公司和加拿大國家鐵路從這些港口將貨物運往中西部。

經過溫哥華的具體化學物質包括燒鹼、乙二醇和氯酸鈉，這些化學品有多種重要用途，包括水處理流程、塑膠、溶劑、紙張、殺蟲劑、清潔產品和除冰產品。

加拿大國家航空表示，週一已停止所有開往魯珀特王子港和溫哥華西海岸港口的國際多式聯運，包括羅伯茨銀行碼頭、森特姆碼頭、范特姆碼頭和弗雷澤薩裡碼頭。加拿大太平洋公司於週一中午停止接受所有運往溫哥華港口的出口貨物和預計費空箱。

物流高層對罷工的影響表示擔憂，他們指出，加拿大國際碼頭和倉庫聯盟在2023年7月舉行了為期13天的罷工。鐵路貨櫃的延誤時間從 39 天到 66 天不等，不包括等待處理的船隻的延誤。

ITS Logistics 全球供應鏈副總裁 Paul Brashier 表示，溫哥華處理大量通過鐵路運往美國的海運貨櫃，他籲快速解決這一爭端，因為這將對許多需要製造貨物和假日零售旺季補貨的供應鏈產生負面影響。

溫哥華港記錄的貿易數據顯示，該港口在2024 年上半年處理的貨櫃數量大幅增長，增14%，達到180萬個20 英尺當量單位（TEU）。 而滿載貨櫃出口成長 4%，達到 41萬2100個 TEU。據估計，每天通過該港口的進出口貨物量為8.4億美元（約新台幣268.8億元）。

由於零售商提前補充庫存，預計可能會出現勞資糾紛，進口激增，其中包括最近導致貿易轉移的美國東海岸罷工，以及紅海襲擊和全球托運人避開這些水域導致的貿易路線持續變化。

OL USA 執行長Alan Baer表示，加拿大西海岸貿易門戶的暫時關閉，可能會促使承運人沿著本已緊張的美國西海岸卸貨，從而進一步增加貨櫃的停留時間，並延長整體運輸時間。溫哥華港為中西部進口商提供了實現亞洲至美國供應鏈多元化的選擇。

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