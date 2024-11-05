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大谷翔平鐵迷照過來！入住這家飯店有機使用大谷專屬儲物櫃

2024/11/05 15:06

客人可以在桑拿浴室觀看比賽。（資料來源HNF）客人可以在桑拿浴室觀看比賽。（資料來源HNF）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕大谷翔平鐵迷們照過來，十一號塔飯店位於北海道的1座體育場內，球迷只要入住該飯店，不僅可直接在房間內看日本火腿鬥士隊球賽，由於鬥士隊是大谷翔平的前球隊，飯店保留了球隊舊體育場札幌巨蛋（Sapporo Dome） 的原始儲物櫃，換言之，住在這裡的旅客，可能會將衣服存放在大谷曾經使用過的同1個儲物櫃。

不過，想要住在深受日本鐵桿棒球迷的飯店，不僅要提前好幾個月預訂，房價也不便宜，俱樂部會所房間在比賽日起價為719美元（約新台幣2.3萬元），考慮到可以容納5人入住，這個價格更容易波動。

CNBC報導，雖然2024年世界職棒大賽已落幕，但這不會阻止棒球迷尋找下一個棒球場，而位於北海道則有1間，對球迷而言最酷的飯店。

Es Con Field Hokkaido是位於日本北海道島上的1座體育場，擁有草地、可伸縮屋頂和可容納3.5萬名觀眾，但對球迷來說，最重要的是體育場的飯店，十一號塔飯店 （Tower Eleven Hotel）裡面的房間可以俯瞰鬥士隊比賽的球賽。

大谷翔平鐵迷照過來！十一號塔飯店可在房間看球賽，且有機用大谷專屬儲物櫃（取自大聯盟官網）大谷翔平鐵迷照過來！十一號塔飯店可在房間看球賽，且有機用大谷專屬儲物櫃（取自大聯盟官網）

該酒店擁有8間可欣賞球場景觀的主題客房，其中包括俱樂部會所室（Clubhouse Room），該房間類似於戰鬥機更衣室，並配有球隊舊體育場札幌巨蛋（Sapporo Dome） 的原始儲物櫃，住在這裡的旅客可能會將衣服存放在大谷曾經使用過的同1個儲物櫃中。

客人，除了不需要買比賽門票，因為他們可以在自己的房間觀看比賽，飯店客人還可享有另1項福利，就是坐在溫泉裡觀看現場比賽。

北海道 Es Con Field 稱其為世界上第1個擁有俯瞰球場的天然溫泉的棒球場，雖然傳統上，日本泡溫泉是不穿衣服的，但體育場內的兩個露天溫泉需要穿泳衣，因「您最終可能會出現在大螢幕上」。至於非飯店客人也可以預訂溫泉，如果有空間，價格為26美元（約新台幣832元）。

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