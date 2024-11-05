晶片法撥款蝸步 ！ 季辛格嘆：投資已近兆 補貼仍掛零

季辛格對於晶片法的補貼遲遲未有下文感到失望。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕英特爾執行長季辛格接受《雅虎財經》總編輯索濟（Brian Sozzi）訪問時，坦率表達對美國晶片與科學法進展緩慢的失望。他說，自拜登總統頒布該法以來，英特爾已在美國的晶圓製造設施上投資逾300億美元（約新臺幣9571.8億元），但獲得美國政府的補貼卻是零。

他說，「我們認為晶片法是至關重要的事情，我們為此投入許多精力。就如我們在財報會議上說的，我們對於讓事情完成所花費的時間感到失望：晶片法通過已經超過兩年了，這段期間我在美國的晶片製造上已投資300億美元，但我們看到晶片法的撥款是零。這花太久的時間了」。

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《Tom's Hardware》報導，事實上，自晶片與科學法實施以來，英特爾已在其位於新墨西哥市的先進封裝廠開始封裝晶片，同時開始在亞利桑那州與俄亥俄州興建新晶圓廠。但由於CPU的需求低於預期，英特爾不得不將俄亥俄園區的啟用延後數年，但英特爾確實已對其美國設施投入大筆經費。

拜登政府已承諾提供英特爾85億美元（約新臺幣2725億元）直接投資，110億美元（約新臺幣3206億元）的貸款和高達1000億美元（約新臺幣3.2兆元）的25%投資稅收抵免。

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