中國北證50近一個月飆漲102％ 炒股主力曝光

中國北證50在資金炒作下，近一個月漲幅翻倍。專家提醒，北交所個股基本面偏弱，投資人宜留意風險。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國A股近期呈現震盪走勢，北證50更是暴漲暴跌，上週五（1日）重挫近10%後，4日再度大漲逾6%。自從9月24日北京祭出一系列刺激措施以來，截至11月4日，北證50上漲102%，艾融軟體、艾能聚漲幅更達3倍，傳出這波炒作主力就是中國散戶大本營-拉薩天團。

中媒《36氪》報導，中國股市4日呈現震盪反彈走勢，上證指數漲1.17%，深證成指漲1.99%，創業板指漲2.93%，北證50則大漲6.28%。北證50繼上周高檔震盪後，4日再度迎來大漲行情，漲幅明顯高於A股市場其他重要指數，引發市場關注。

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報導指出，自中國官方於9月24日宣布多項刺激政策以來，A股展開一波行情，北證50漲幅脫穎而出，指數曾在短短15個交易日內快速翻倍。

統計顯示，從9月24日至11月4日，北證50累計漲幅達102.87%，呈現「北交牛」走勢。同期，上證指數漲幅20.42%，深證成指漲幅為31.91%，創業板指漲幅為42.83%，科創50漲幅為48.46%。

根據數據提供商Wind統計，9月24日至11月4日，北交所共有75檔股票漲幅翻倍，其中，艾融軟體、艾能聚、滬江材料等個股漲幅超過3倍，恆拓開源、九菱科技等個股漲幅超過2倍。

業內人士解釋，北證50在此波行情中漲幅領先，與北交所基礎規模較小，比較容易受到資金炒作，其中艾融軟體股價上漲背後，就是著名散戶大本營「拉薩天團」深度參與的結果。

由於北交所上市公司未來基本面偏弱，分析師提醒投資人留意風險。中國國金證券分析師張弛表示，目前北交所股票在機構的資產配置中，比重偏低，北交所股票基本面仍偏弱，後市上漲持續性必須觀察基本面改善狀況。

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