金融科技帶來跨國新挑戰 FinTechOn論壇聚焦打詐聯防

金融科技協會今日主辦「FinTechOn 2024」金融科技趨勢論壇，以「迎向黎明：虛擬資產監管與反詐行動」為主題。圖為金管會主委彭金隆。（協會提供）



〔記者歐宇祥／台北報導〕在虛擬通貨產業發展中、各公協會素來扮演重要角色。今日金融科技協會（TFTA）名譽理事長、亞洲金融科技聯盟主席（AFA）蔡玉玲指出，區塊鏈、AI等技術開創金融新未來，帶來新資產、新產業，但也帶來防詐等新挑戰，監管也面臨跨域、跨主權的挑戰，期望透過公私深度對話，共同打造安全穩定、有活力的未來。

台灣金融科技協會今日舉辦「FinTechOn 2024」金融科技趨勢論壇，以「迎向黎明：虛擬資產監管與反詐行動」為題。蔡玉玲在致詞時表示，區塊鏈、AI帶來金融科技新未來，且許多產業研調指出，2030年亞太地區會是全球最大的金融科技市場，未來充滿許多機會。

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此次論壇的議題聚焦於虛擬資產監理與打擊詐騙行動，我多個政府單位的部會首長與高層都蒞臨，含金管會、國發會、法務部、數發部及高檢署等，並匯集了來自新加坡、日本、韓國、香港、馬來西亞、阿布達比等各地產官學界代表，共同探討加強虛擬資產監理與反詐騙的有效措施。

蔡玉玲說，今年論壇以虛擬資產、監管、防詐為3大主題，深信金融科技的未來在公私部門與各方攜手努力下，一定能夠持續突破，創造更多應用，前方會有光明與希望；而面臨日益猖獗的詐騙問題，尤其虛擬資產是無國界、挑戰也跨國界，今日AFA也將簽署反詐聯防MOU，為跨國打詐添力。

蔡玉玲強調，AFA由14個亞洲經濟體最具有代表性的金融科技協會所組成，今日除將簽署反詐聯防 MOU外，也將首次發布白皮書「乘風破浪：探索金融科技前沿」，揭露第一手的亞洲金融科技市場資訊，期待透過 AFA 創建更合宜的監管與更安全的金融環境，進一步達成監管協調的目標。

蔡玉玲也表示，期待FinTechOn成為亞洲金融科技最具權威的政策討論平台，推動亞洲各國政府、監管機構、執法單位以及產業的深度對話，進一步推動產業創新與成熟的監管機制，攜手共進，台灣也將是其中的重要力量。

金管會也在論壇中分享虛擬資產監管架構的現在進行式與未來規劃，以及台灣金融科技在技術研發與創新方面的最新進展與未來願景，期望通過科技手段提升監管效率；高檢署則指出，打擊跨境詐騙需要國際間的緊密合作，並呼籲各國共同建立資訊共享機制，提升執法效果。

此外，數發部與法務部則分別從數位技術應用與法律執行的角度，探討了如何運用現代科技手段，有效防範和打擊虛擬資產相關犯罪，不過法務部政務次長黃世杰也指出，台灣虛擬通貨監管目前僅邁出第一步，如果過度管制，也會限縮產業在國際的發展性，政府也需注意規範的適當性。

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