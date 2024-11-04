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日本股市11/5起延長交易時間 時隔70年首見

2024/11/04 21:53

日本股市11/5起延長交易時間。示意圖。（法新社）日本股市11/5起延長交易時間。示意圖。（法新社）

〔中央社〕日本東京證券交易所將從5日起，將股票交易時間延長30分鐘，總計5.5小時，至下午3時30分（台灣時間下午2時30分）結束，這是東京證券交易所自1954年以來，時隔70年再次延長交易結束時間，是否有助於股市活絡化是焦點。

日本放送協會（NHK）報導，東京證券交易所的股市等交易，原本是從上午9時起至11時30分，從11時30分起午休一個小時後，午盤從午間12時30分至下午3時為止，但明天起，交易結束時間延長至下午3時30分。

促成東京證券交易所延長交易時間的契機是2020年發生大規模系統當機，導致終日交易停止後，東京證券交易所檢討，認為為了提升投資人的便利性，以及萬一發生當機，機器修復後投資人也能有進場交易的機會，因此決定延長交易時間。

此外，為提高收盤價形成的透明度，東京證券交易所將引進「收盤競價」（closing auction）新制度。在交易結束前的5分鐘內，僅接受用於確定收盤價的買賣訂單。在此期間，投資人可以按指定價格提交買賣訂單，但不實際成交，股價也不會變動。根據訂單情況，收盤價將在下午3時30分確定。

東京證券交易所期待吸引更多投資人促使股市活絡化，過去2000年、2010年、2014年共3度討論交易結束時間延長議題，但都未能實現。

這主要是因為證券公司、投資信託運用公司在股市交易結束後，還要進行成交資料的彙整、以各股收盤價為主計算出投資信託基準價格等作業，若股市交易結束時間延長，作業時間也將延長，導致人工費等成本增加，因此遭到證券公司等各界反對。

但是，就在東京證券交易所於2020年10月發生大規模系統當機，一整天都無法交易後，業界又開始討論交易結束時間延長一事。

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