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調查：逾7成亞太企業看好今年購物季 最大成長動能是東南亞

2024/11/04 21:53

聯邦快遞調查顯示，7成亞太企業高度樂觀今年購物季，並預期最大成長動能來自東南亞。（資料照／記者王孟倫攝）聯邦快遞調查顯示，7成亞太企業高度樂觀今年購物季，並預期最大成長動能來自東南亞。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕在購物節如火如荼進行之際，美商國際快遞「聯邦快遞」（FedEx）今天公布針對2024年亞太地區購物節的最新調查研究結果，其中，70%的中小企業預計今年購物節的銷售額將比同期增長，近80%的企業認為增長將主要來自亞洲市場，尤其是東南亞市場。

此項調查研究於2024年10月展開，覆蓋了來自12個亞太地區市場200家中小企業和300位消費者，目的在瞭解他們對購物節的預期、購買的動力和顧慮，發掘在購物旺季塑造消費者行為的關鍵趨勢。　

該調查顯示，70%的中小企業高度樂觀今年購物節的銷售額，尤其是東南亞市場。

對此，聯邦快遞表示，這種樂觀態度反映了整體市場趨勢，即得益於數位技術應用和跨境貿易發展，東南亞電子商務市場2024年實現了雙位數增長。此外，亞洲的區域內貿易持續迅猛增長，預計2030年將超過13.5萬億美元。

超過半數（57%）消費者更喜歡在電商平臺購物，70%消費者的動力來自於購物節的大量折扣和促銷活動。

對於消費者而言，「免運費」仍然是提升購物體驗和驅動購買決策的關鍵因素。消費者同樣也希望能在下單後2-3個工作日內收到貨物，並擁有方便快捷的配送方式選項。消費者希望企業開發更多具備永續性的線上購物方式。

在競爭激烈的電商市場，提供永續選項的企業所擁有的機會正日益增加。調查顯示，47%的中小企業認為客戶會在網購體驗中追求永續性與速度的平衡，而多達88%的消費者表示，希望企業開發更多具備永續性的線上購物方式，從而創造獨特的優勢。

「亞太地區的送禮旺季，從耶誕節前一直持續到農曆新年，為期數月之久。」聯邦快遞亞太區總裁裴佳華表示，當前，跨境電商持續迅猛發展，電商賣家正在加緊籌備，力求在此節假日銷售旺季提高銷量，尤其是中小企業。

聯邦快遞指出，憑藉覆蓋廣泛的物流網路以及智慧、直觀的數位化解決方案，可幫助企業為消費者提供卓越的購物體驗，並確保節假日物流通暢，從而在競爭激烈的市場中贏得機會。

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