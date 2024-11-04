晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

友通第3季EPS近5季新高 看好營運穩健成長

2024/11/04 21:24

友通營運可望穩健成長。（友通提供）友通營運可望穩健成長。（友通提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠友通資訊 （2397 ）今日公佈2024年第3季合併營收25.25億元，季增16%、年增21%；營業毛利6.97億元，季增19%、年增36%；每股盈餘（EPS）0.8元，為近5季新高，管理層看好整體營運狀況持續呈現穩健成長的趨勢。

友通表示，受惠於商用市場景氣復甦，終端市場出現較大需求，因此第3季整體接單與出貨符合預期，前3季同步實現穩健成長。後續將持續深化人工智慧（AI）邊緣運算在各領域的應用落地，重點佈局智慧交通、零售、國防軍工、醫療及智能自動化等垂直領域，預期將為後續營運注入新一波成長動能。

友通今日也公告高階人事異動，董事會派任新任總經理田芝穎。田芝穎在明基佳世達集團歷練豐富，過去在中國、美國和香港的營運與銷售屢創戰績，近年擔任友通營運中心副總經理、其陽營運長，於工業電腦、資通訊產業均具備業務開創、事業策略與經營的多元經驗，未來將持續整合佳世達大艦隊資源，強化友通全球智慧邊緣運算解決方案的事業版圖。

 

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財