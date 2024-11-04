友通第3季EPS近5季新高 看好營運穩健成長

友通營運可望穩健成長。（友通提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠友通資訊 （2397 ）今日公佈2024年第3季合併營收25.25億元，季增16%、年增21%；營業毛利6.97億元，季增19%、年增36%；每股盈餘（EPS）0.8元，為近5季新高，管理層看好整體營運狀況持續呈現穩健成長的趨勢。

友通表示，受惠於商用市場景氣復甦，終端市場出現較大需求，因此第3季整體接單與出貨符合預期，前3季同步實現穩健成長。後續將持續深化人工智慧（AI）邊緣運算在各領域的應用落地，重點佈局智慧交通、零售、國防軍工、醫療及智能自動化等垂直領域，預期將為後續營運注入新一波成長動能。

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友通今日也公告高階人事異動，董事會派任新任總經理田芝穎。田芝穎在明基佳世達集團歷練豐富，過去在中國、美國和香港的營運與銷售屢創戰績，近年擔任友通營運中心副總經理、其陽營運長，於工業電腦、資通訊產業均具備業務開創、事業策略與經營的多元經驗，未來將持續整合佳世達大艦隊資源，強化友通全球智慧邊緣運算解決方案的事業版圖。

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