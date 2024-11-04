AI晶片需求旺 輝達、台積電市值飆漲大贏蘋果等大咖

人工智慧（AI）晶片需求旺盛，輝達和台積電10月市值飆漲。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，人工智慧（AI）晶片需求旺盛，輝達和台積電10月市值飆漲最為強勢。輝達10月份市值上漲9.3%，達到3.26兆美元（台幣104兆元），而輝達的供應商台積電市值上漲6.5%，達到8328億美元（約台幣26.5兆元）。

此前，全球最大的代工晶片製造商台積電公佈優於預期的第三季收益，並對人工智慧需求給出了強勁的前景。

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蘋果一度將全球市值第一的位置拱手讓給輝達，由於成長預測溫和以及中國銷售低迷，蘋果上個月的市值下跌3%，至3.4兆美元（台幣108兆元），但隨後又反彈。

在Meta Platforms和微軟就人工智慧成本不斷上升發出警告後，這兩家公司的市值在10月都出現下跌。

在亞洲，由於經濟數據疲軟、地緣政治緊張局勢，以及投資者暫停評估政府支持措施，中國股市大幅下跌，騰訊控股10月市值下跌9%，至4830億美元（約台幣15.4兆元）。

瑞銀全球財富管理首席投資長Mark Haefele維持對人工智慧的積極展望，建議投資人利用近期波動，作為增加優質人工智慧股票曝險的機會。

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