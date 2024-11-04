欣陸：房市信用管制造成銷售期拉長

欣陸投控看好旗下大陸建設及欣達環工明年展望，圖右二為欣陸投控總經理張方欣。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕欣陸投控（3703）今日召開法說會，欣陸總經理暨執行長張方欣表示，欣陸旗下欣達環工今年前三季營收存量為670億元，相當於該事業體2023年合併營收的14倍；旗下大陸建設的營收存量也達256億元的歷史同期新高，明年有3建案可交屋入帳，合計金額近100億元。

張方欣表示，大陸建設明年完工的建案，分別是新北市總銷5.3億元的「耑美」、臺中市總銷46.2億元的「鐫萃」、以及臺中市總銷47億元的住商大樓「豐蒔」，其中「耑美」已完銷，另外兩建案也已接近完銷。

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張方欣坦言，政府的信用管制措施確實對市場有影響，以大陸建設而言，雖然建案每週都有來客數，但客戶下訂相對猶豫，使得銷售期拉長，不過這不全然是壞事，因為現在大概只剩下財務比較穩健的中大型建商，繼續進行土地開發，市場進入比較好的良性競爭，反而是有利的。

張方欣也看好旗下欣達環工發展潛力，她指出，欣達今年前三季營收成長63%，主要是橋頭再生水廠，城西焚化爐工程進入興建高峰，由於政府希望污水處理廠能夠遍佈全台，並增強再生水的使用，加上逐漸推出海水淡化等不同的專案，這對欣達來說，將是持續成長的市場。

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