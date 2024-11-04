信邦10月營收創同期新高 前10月業績歷年次高

信邦（3023）自結10月合併營收為歷年同期新高。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件大廠信邦（3023）自結10月合併營收28.06億元，月減1.83%、年增7.77%，為歷年同期新高；今年前10個月合併營收276.84億元、年減1.64%，為歷史同期次高。

信邦指出，10月合併營收較9月減少，主要是因中國月初假期、影響工作天數所致。不過，觀察汽車、工業應用、通訊與電子週邊等產品，在客戶需求增加帶動之下，單月銷售額分別月增4.27%、0.41%及3.50%，為歷年同期高點。

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檢視今年前10個月，信邦旗下醫療及健康照護產品業績年減0.68%、汽車產品年減6.78%、綠能產品年減13.41%、工業應用產品年增1.84%、通訊與電子週邊產品年增16.60%。

從產品類別銷售比重來看，信邦連接線組生產銷售佔合併營收76.62%，連接器及零組件銷售佔23.38%；而以產業類別銷售分佈而言，工業應用佔整體28.65%，綠能佔27.03%，通訊及電子週邊佔21.73%，汽車佔14.28%，醫療及健康照護佔8.31%。

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