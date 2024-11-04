晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

信邦10月營收創同期新高 前10月業績歷年次高

2024/11/04 20:45

信邦（3023）自結10月合併營收為歷年同期新高。（信邦提供）信邦（3023）自結10月合併營收為歷年同期新高。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件大廠信邦（3023）自結10月合併營收28.06億元，月減1.83%、年增7.77%，為歷年同期新高；今年前10個月合併營收276.84億元、年減1.64%，為歷史同期次高。

信邦指出，10月合併營收較9月減少，主要是因中國月初假期、影響工作天數所致。不過，觀察汽車、工業應用、通訊與電子週邊等產品，在客戶需求增加帶動之下，單月銷售額分別月增4.27%、0.41%及3.50%，為歷年同期高點。

檢視今年前10個月，信邦旗下醫療及健康照護產品業績年減0.68%、汽車產品年減6.78%、綠能產品年減13.41%、工業應用產品年增1.84%、通訊與電子週邊產品年增16.60%。

從產品類別銷售比重來看，信邦連接線組生產銷售佔合併營收76.62%，連接器及零組件銷售佔23.38%；而以產業類別銷售分佈而言，工業應用佔整體28.65%，綠能佔27.03%，通訊及電子週邊佔21.73%，汽車佔14.28%，醫療及健康照護佔8.31%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財