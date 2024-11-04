誰當美國總統都會漲？分析師估比特幣上看10萬美元

分析師表示，根據歷史經驗，比特幣在美國總統大選後，都呈現上漲走勢。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CoinDesk分析師James Van Straten 表示，無論川普還是賀錦麗成為美國總統，都不會動搖比特幣漲勢，比特幣價格將在美國大選之後1年內達到高峰，可望在2025年第四季突破10萬美元大關。

James Van Straten 指出，隨著我們等待週二美國總統選舉的結果，加密市場可能會呈現波動。一旦局勢穩定下來，比特幣可能會跟歷年大選後的走勢一樣，呈現上漲態勢。

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他指出，誕生於2009 年的比特幣即將經歷第四次美國大選，根據前三次的數據顯示，比特幣總在選後走揚，並且從未回落到選舉日的價格。如果這種趨勢再次出現，比特幣價格應該會在一年左右達到高峰，預計在2025年第四季漲至10萬3500美元。

他舉例，2020 年 11 月的美國總統大選，恰逢 Covid-19 大流行，比特幣在一年後上漲478%，達到約 6萬9000 美元。2024年3月，比特幣又創下超過7萬3000 美元的歷史新高。

根據最新報價，台北時間4日晚間8點48分，比特幣6萬8822.33美元，過去24小時漲幅0.53%。

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