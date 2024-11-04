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瑞士人手握200噸黃金、價值逾5500億 2成藏家裡

2024/11/04 19:37

瑞士私人手中握有約200噸黃金，其中5分之1存放在家裡。（示意圖，歐新社）瑞士私人手中握有約200噸黃金，其中5分之1存放在家裡。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞媒報導，瑞士私人手中握有約200噸黃金，價值近150億瑞郎（約台幣5532億），其中5分之1存放在家裡。

《瑞士資訊》報導，聖加侖大學（HSG）受貴金屬交易商Philoro委託進行「2024 年貴金屬研究」，估算瑞士私人手中擁有的黃金大約200噸黃金，價值近150億瑞郎，其中5分之1放在家裡。不過，這項調查並未將珠寶形式的黃金計算在內。

報導指出，近年來金價持續上漲，黃金在瑞士的受歡迎程度卻一直下降。根據這項研究的負責人萊內克（Sven Reinecke）的說法，目前只有28%的受訪者將貴金屬作為投資標的，瑞士人還是比較喜歡房產及儲蓄，比重各為47.6%、34.2%。

大部分瑞士人仍然信任銀行，39%的投資者將黃金存放在銀行保險箱，約18%投資者放在家裡的保險箱。曾出售過貴金屬的受訪者中，43%的人表示是出於緊急狀況，也就是急需用錢時才賣黃金變現。

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