中國私募基金創辦人被美起訴 涉竊商業機密

據知情人士透露，上海磐松私募基金管理有限公司的聯合創辦人，因涉嫌竊取商業機密被美國起訴。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，據知情人士透露，上海磐松私募基金管理有限公司（Pinestone Asset Management Co）的聯合創辦人，因涉嫌竊取商業機密被美國被起訴。

根據10月10日的聲明，來自上海的33歲中國公民張瀟（Xiao Zhang）因涉嫌在2021年為一家身份不明的全球投資管理公司工作期間，竊取該公司的機密而被波士頓聯邦大陪審團起訴。聲明沒有提供有關張瀟的身份的更多細節。

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因討論私人事務而要求匿名的知情人士稱，張瀟是上海磐松的兩位創始人之一。他們說，他是上海磐松私募基金的首席投資長和最大股東，目前在中國工作，並補充說，他已在美國和中國聘請律師來處理此案。

張瀟和上海磐松私募基金拒絕置評。美國與中國沒有引渡條約。

上海磐松私募基金近期已成為中國表現最好的量化基金之一。自2月份以來，這家成立兩年的公司管理的資產增加了一倍多，達到100億元人民幣以上。

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