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大谷翔平「50轟球」將在台北101展出 廠商怨臨時被通知撤櫃

2024/11/04 17:55

大谷翔平「50轟球」將在台北101展出。（取自戈丁拍賣公司官方臉書）大谷翔平「50轟球」將在台北101展出。（取自戈丁拍賣公司官方臉書）

〔記者楊雅民／台北報導〕道奇日籍球星大谷翔平「50轟50盜」紀念球，由台灣買家「優式資本」負責人劉興漢以台幣1.4億元標下，傳出將在台北101觀景台展出。對此，101證實正在接洽規劃中，相關訊息後續會再公布。

稍早專櫃廠商在臉書發文指出，「大谷翔平在50轟大揮棒後，居然造成蝴蝶效應，而且影響到化石先生了。」

廠商自嘲，人與人之間就是有一種莫名的緣分，原來我和大谷翔平之間也有，待我娓娓道來。

大谷翔平在9月20日對馬林魚一戰中轟出三響炮，寫下單場6打數、6安打、10打點、2盜、17轟打數的恐怖數據，一口氣達成「50轟50盜」里程碑。後來第50轟的球在國際拍賣會被台灣的優式資本以1.4億元得標、轟動全世界。

這顆厲害的棒球將在第一高樓101樓上的瞭望台展出，然後出的位置就在化石先生的Hansa專門櫃。「今天收到101的要求，明天就要我們撤櫃，所以大谷翔平的50轟轟到我了，我們是不是很有緣分。」

台北101稍早回應指出，關於大谷翔平50轟紀念球的展出，目前正在接洽規畫中，感謝大家的關注，相關訊息後續會再公布，對於廠商撤櫃爭議並未正面回應。但眼尖的消費者發現，廠商的抱怨文稍早也已撤下。

大谷翔平「50轟50盜」紀念球，傳出將在台北101觀景台展出，稍早廠商在臉書發文指出，今天收到101的要求，明天就要我們撤櫃，所以大谷翔平的50轟轟到我了。（取自廠商臉書）大谷翔平「50轟50盜」紀念球，傳出將在台北101觀景台展出，稍早廠商在臉書發文指出，今天收到101的要求，明天就要我們撤櫃，所以大谷翔平的50轟轟到我了。（取自廠商臉書）

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