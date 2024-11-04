不敵中國擴產！SK海力士減產成熟DRAM 80％ 三星受害最大

由於中國對手擴大生產，三星電子與SK海力士將削減傳統記憶體產量。（示意圖，彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國經濟日報報導，由於中國競爭對手大幅提高產量，致使價格下滑，南韓兩大記憶體製造商三星電子與SK海力士，正大幅縮減傳統記憶體晶片，尤其是DRAM的產量，後者計畫今年底其DDR4 DRAM的產能將只剩20%。

報導說，全球最大與第二大記憶體製造商三星電子與SK海力士，也計畫擴大高頻寬記憶體（HBM）與企業級固態硬碟（eSSDs）等先進產品的產量。

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半導體產業獨立分析師奈斯泰德（Dan Nystedt）對此指出，從營利結果而言，中國的競爭對三星電子的傷害，更甚於SK海力士與美光。與此同時，擁有AI技術者將大幅領先缺少相關技術者。

他補充，在過去，三星與SK或許能提高產量、壓低價格，迫使中國業者倒閉，但北京願意承擔大幅虧損，以扶植自己的半導體產業。與中國投入在半導體的資金相較，美國與歐盟的晶片法規模顯得微不足道。

報導指出，三星在近期的財報上表示，該公司計畫削減傳統DRAM與NAND快閃記憶體的產量。三星設備解決方案（DS）副總裁Kim Jae-joon說，「我們正下調通用DRAM與NAND快閃記憶體的產量，以符合逐漸下滑的市場需求」。

業界消息人士1日透露，SK海力士在近期與高盛舉行的投資人關係會議上說，將降低其DDR4 DRAM晶片產能，從6月的40%、9月的30%到今年底剩20%。

三星與SK此舉正值Google與中國百度等科技巨頭持續投資伺服器，致使伺服器DRAM的需求穩定，但PC DRAM晶片的銷售卻停滯。市場研究公司集邦科技將其第4季PC DRAM的價格預測，從9月上升3%至8%下調至持平。

產業數據顯示，伺服器DRAM一片榮景，其價格因AI驅動設備的需求強勁，價格節節上漲，反觀PC與智慧手機的DRAM價格卻穩定下滑。與此同時，傳統DRAM與HBM等先進新產品的價格差距也在擴大。

報導說，此價差擴大主因在於中國長鑫存儲增加其DDR4與LPDDR4X等傳統晶片的產量。集邦科技指出，中國的記憶體製造商預料今年底前將掌控11.8%的DRAM市場，從第1季的10.1%上升。

目前長鑫存儲已成為全球第4大DRAM製造商，其月產能從2020年的4萬片擴大至16萬片，預計今年底將進一步擴大至20萬片，明年底達30萬片。摩根士丹利預測，今年底長鑫存儲的DRAM產量將佔全球逾10％。

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