關注美總統大選！台幣盤中震盪1.6角 爆量收31.961元

台幣爆量收31.961元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率在上週五站回31字頭後，隨美元回落、主要亞幣走揚，新台幣匯價早盤一度勁揚逾1角，最高觸及31.839元，寫下1個月新高價紀錄。不過午後疑似外資觀望美國大選、熱錢提前落跑下，台幣升幅逐步收斂，尾盤並一度翻黑，最後收在31.961元、升值0.7分，成交量爆出27.82億美元巨量。

台股則是開低走高，最後大漲185.31點，收在22965.39點，三大法人轉趨保守，合計賣超37.06億元。其中，外資賣超17.12億元。

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受到颶風以及波音罷工影響，美國10月就業人數急縮至1.2萬人，創下拜登就任以來新低，但失業率持平，疲弱的就業數據發布後，美元指數跳水，週一續走低，非美貨幣紛紛奮起。

其中，日圓早盤最高升抵151.598兑1美元，人民幣離岸價也一度升破7.1兑1美元大關。午後美元略為回升，主要亞幣升幅都有收斂，台幣一度翻黑，最低觸及31.999元，上下震盪1.6角。

匯銀主管表示，本週重頭戲除聯準會、英國央行利率決策外，國際金融市場尤其關注美國總統大選結果，若川普當選，他所提出的關稅與稅負政策可能導致美國利率維持在高檔，這也是近來美國債息走升、美元居高不下原因之一。

只是大選進入最後倒數，所謂「川普交易」也陸續出現獲利了結跡象，選情難料，這也使得金融市場波動可能更加劇烈。

根據央行公布4點匯價，美元指數週一下跌0.27%、韓元強升0.46%、新幣大漲0.44%、人民幣勁揚0.37%、日圓升值0.23%、台幣小升0.02%。

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