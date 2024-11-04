「驚奇七雄」帶領美股總市值破15兆美元 台積電不可或缺

美股在「驚奇七雄」帶領下，目前總市值已突破15兆美元，分析師建議納入台積電成為「驚奇八強」。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕電影界這幾年復仇者聯盟與正義聯盟各有擁護者，全球股市也一樣，中央銀行今日在臉書專頁金融新知來報報專欄中，說明近期帶動美股屢創新高的「驚奇七雄」（Magnificent Seven），並有分析師認為驚奇七雄少了台積電就不會像現在這樣風光，建議納入台積電成為「驚奇八強」。

美股在「驚奇七雄」帶領下，目前總市值已突破15兆美元，佔美國GDP（國民生產毛額）比率逾50%。

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央行指出，「驚奇七雄」一詞是美國銀行（Bank of America）分析師Michael Hartnett於上（2023）年5月引用1960年美國西部電影《豪勇七蛟龍》（Magnificent Seven），來形容在市場上居主導地位、具技術影響力等的7家美國科技企業，包括蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Meta（Facebook母公司）、輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、字母控股（Alphabet，谷歌母公司）與特斯拉（Tesla）等。

自此，外界普遍將這7家美國科技企業稱作「驚奇七雄」。最近，美國分析師甚至建議將台積電加入「驚奇七雄」，變成「驚奇八強」（Incredible Eight），因為如果沒有台積電，「驚奇七雄」就不會像現在這樣了。

根據今年10月31日收盤價，「驚奇七雄」的市值分別是：蘋果3.43兆美元、輝達3.26兆美元、微軟3.02兆美元、字母控股2.1兆美元、亞馬遜1.96兆美元、Meta 1.43兆美元、特斯拉0.8兆美元；至於台積電則約0.83兆美元。

《經濟學人》指出，美國股市在全球自由流通市場市值的占比已達61%，美國在全球股市中的占比是其GDP占比的2.3倍；美股高報酬、高本益比，是因「驚奇七雄」皆位在美國，美國股市整體上較偏重成長型股票。

高盛（Goldman Sachs）預測，到2075年，新興市場在全球股市中的占比將上升至55%，惟美國的市場規模將相當於中國及印度市場的總和。

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