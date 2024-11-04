宏達電攜手中華電信，國產O-RAN基地台進軍國際市場。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC旗下致力5G整體解決方案發展的HTC G REIGNS（智宏網）今（4）日宣布，在國家發展委員會指導下，以及透過「亞洲．矽谷5G創新應用計畫」的支持，攜手中華電信及多家國內廠商，以技術整合為基礎，進一步推動國產O-RAN基地台的全球佈局，其中，中華電信成功整合串接G REIGNS的虛擬無線接取網路（virtual Radio Access Network; vRAN）與思科5G核心網路 （Core），並已在美國第四大電信商 Dish Network實際場域中完成5G 開放網路創新應用實證，成功將台灣5G技術推向國際舞台。

宏達電說，此次G REIGNS在美國Dish Network的創新開發中心，也同步進行公民寬頻無線電服務 （Citizens Broadband Radio Service ; CBRS）技術的實地演示，呈現5G專網的多樣化應用潛力。

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宏達電指出，CBRS為美國限定的 150 MHz 頻譜（從 3.55 到 3.7 GHz），專用於各類私人行動網路以及多樣化應用場景。CBRS頻段的應用場景包括倉儲物流中心中的自動駕駛車輛與機器人無線連接、醫療照護環境中員工使用智慧型手機連線至協作應用，以及零售業中解決網路擁擠問題的專用頻譜需求。G REIGNS透過多項實地測試，證實CBRS技術在減少同頻干擾、優化無線網路性能及提升連接穩定性等方面的卓越成效，展現其技術實力與市場潛力。

HTC G REIGNS總經理童子勳表示，HTC G REIGNS已於2023與2024年間成功完成CBRS頻段的測試，並取得室內外基地台認證。本次展示再次證明團隊的技術應變能力和5G技術的靈活性。無論是在企業專網、智慧城市，還是工業物聯網的應用場景中，G REIGNS的5G專網解決方案均展現出巨大潛力。此次與中華電信及Dish Network的密切合作將為全球5G技術商業化部署提供寶貴經驗，並助力國產O-RAN基地台拓展至國際市場。

宏達電指出，HTC G REIGNS 與中華電信的密切合作，未來，G REIGNS 將持續擴展 O-RAN 基地台的全球布局，並攜手更多國際夥伴，推動 5G 生態系統在全球市場的應用與發展。

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