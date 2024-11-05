巴倫周刊：若川普獲勝「這類股」將上漲

美國總統大選結果將對全球產生重大影響。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選進入最後倒數，選舉結果將對全球產生重大影響，對美國某些行業的影響，將大於對整個股市的影響。分析師表示，無論誰贏得大選，美國股市通常都會上漲，若是川普獲勝，石油類股可能會出現膝跳式上漲（knee-jerk rise）。

《巴倫周刊》（Barron's）報導，Wolfe Research分析師埃馬紐埃爾·羅斯納（Emmanuel Rosner）指出，川普若獲勝，福特將處於有利位置，因爲該公司在墨西哥的製造業務比其他汽車公司少。

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羅斯納認爲，不管誰贏得大選，「特斯拉」都有可能成爲大贏家。如果賀錦麗獲勝，特斯拉將繼續受益於電動汽車友好政策。

投資者認為，若川普獲勝，「石油股」可能會出現膝跳式上漲（knee-jerk rise），因為川普希望在美國開展更多石油鑽探。如果賀錦麗獲勝，太陽能、風能和電動汽車公司的股票，將獲得提振。

摩根士丹利分析師安德魯·珀科科（Andrew Percoco）看好太陽能製造商第一太陽能（FSLR.US）、可再生能源開發商新紀元能源（NEE.US）和AES發電（AES.US）、能源設備製造商（GEV.US）和燃料電池公司（BE.US） 。

對於參與《平價醫療法案》的醫療保險公司和醫院來說，通過醫保市場購買醫療保險的人的補貼，將於明年年底到期。補貼獲得延續將利好醫療保險公司；對於製藥公司而言，川普獲勝意味著併購氛圍更加友好，進而為大型製藥公司、生物技術公司鋪平道路。

2024年大選結果也將對金融服務業產生重大影響，尤其是在涉及到銀行間併購活動和廣受爭議的客戶收費規則——被稱爲「junk fee」（隱藏收費）等問題時。非營利倡導組織Better Markets執行長丹尼斯·凱萊赫（Dennis Kelleher）表示，「我可以肯定地說，大選會對區域性銀行和社區銀行產生重大影響」。

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