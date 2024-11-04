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富田電機11/11登錄興櫃 新動能看好無人機、低軌衛星、AI機器人

2024/11/04 16:45

富田電機看好無人機、低軌衛星、AI機器人。（圖取自官網）富田電機看好無人機、低軌衛星、AI機器人。（圖取自官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕電動車馬達製造大廠富田電機（4590）預計11月11日掛牌興櫃，參考價格落在100-110元。今（4日）舉辦興櫃前法說會，富田董事長張金鋒指出，除切入美系電動車大廠特斯拉、日系馬自達車廠外，今年也成立小型化事業部，已開發無人機馬達，第4季起小批量出貨，新領域還有低軌衛星球型馬達，明年可望小批量生產。

張金鋒表示，富田是傳產工業用馬達起家，20年前剛好美國電動車大廠特斯拉找上門來合作，進入轉型階段，與日本大廠馬自達合作也邁入第6、7年，兩家訂單都是相對明確。

他說，電動車近年趨緩，但不代表不成長，未來還是會超過15%以上複合成長率，仍樂觀期待，富田也在航太、軍用、能源多元布局，目前富田營收比重當中，電動載具79%、工業設備21%。

張金鋒指出，今年富田新成立的小型化事業部，主要鎖定無人機、低軌衛星、AI機器人等領域。其中，無人機進展最快，預計今年第4季就能小批量生產，且因地緣政治關係，預視訂單持續爬升；低軌衛星球型馬達會在明年小批量生產，至於AI機人中的多關節馬達更是富田強項，他看好未來小型化營收貢獻，富田主管預估，小型化事業部近年營收將有5-8%成長。

對營收獲利展望，富田也解釋，去年因新產業，材料導入等，有較大的一次性費用產生，今年第二季已重返獲利軌道，富田今年前三季營收約營收18億元，毛利率逼近22%、每股稅後純益（EPS）約2.78元。

張金鋒表示，小型化事業會有斬獲，電動載具訂單也穩定，因應全球在高效率馬達，富田也在取得IE4高效率馬達認證，台灣設備因應法規、趨勢等需求會配合更新，這部分也會看到成長，整體審慎樂觀看待明年營收、獲利。

富田資本額5.1億，主要法人股東包括中鋼（中盈）、開發金、中信金、大亞及日本豐田通商，大亞董事長沈尚弘今也出席興櫃前法說會。

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