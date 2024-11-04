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外資10月撤出逾百億美元！印股嚇趴重挫約1500點

2024/11/04 16:11

外資10月撤出逾百億美元！印股嚇趴重挫約1500點（彭博資料照）外資10月撤出逾百億美元！印股嚇趴重挫約1500點（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資10月大撤資逾百億美元，創2020年3月疫情來，最大單月流出，及日益增長的全球或印度經濟擔憂衝擊，印度股市週一（4日）重挫逾千點，印度股市重挫近1500點。

印度2大指數，週一雙雙重挫，印度Sensex指數週一開低走低，一度重挫1492點，或1.87%，下探78232點，截至台北時間16點02分，報78445點，跌1278點或1.6%；而Nifty50亦開低走低，盤中觸及23816點，跌488點，或2%，截至台北時間16點02分報，報23888點，跌416點，或1.71%。

外媒報導，隨著經濟放緩，市場的巨大牛市可能最終會結束，外資在10月份從印度股市撤資超過100億美元，這是自武漢肺炎大流行開始以來最大的月度外流。

投資者越來越擔心，在武漢肺炎大流行已上漲兩倍多的印度股市，現在可能會在企業盈利疲軟、經濟放緩跡象以及央行遏制旺盛的零售貸款的舉措下陷入困境。

孟買 Marcellus Investment Managers投資長 Saurabh Mukherjea 表示，這是印度非常典型的週期性經濟衰退，經濟衰退不確定時期下，他一直在購買資訊技術和製藥等行業的防禦性股票。

投資者還拋售了他們的頭寸，以應對美國大選的波動，並釋放資金以追趕最近刺激措施推動的中國股市反彈。

根據證券交易所的數據，在10月份的資金流出之後，今年外國投資者的淨流入已降至僅20億美元，外資擁有權降至12年來的最低點。

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