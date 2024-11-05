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台股今日重點

2024/11/05 07:02

加權指數週一（4日）漲185.31點，收2萬2965.39點。（美聯社資料照）加權指數週一（4日）漲185.31點，收2萬2965.39點。（美聯社資料照）

1.週一（4日）台股在台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等開盤上漲，加權指數開盤漲59.1點，以2萬2839.18點開出。盤中台積電領半導體、矽智財等電子股上攻，金融股亦走揚下，指數走高漲240點，來到2萬3020點。不過，傳產股、電子通路、光電等電子股走跌拖累，終場漲185.31點，收2萬2965.39點。

2.有「小0050」之稱的元大臺灣ESG永續（00850）公告，2024年第4季預估配息，每受益權單位預估配發0.65元，金額為完整季配息以來的單季新高。根據公告指出，00850將在11月14日公告確定配息金額，11月18日除息，想參與配息的投資人，最晚要在11月15日前買進並持有，配息發放日為12月12日。

3.聯電第3季毛利率33.8%不如預期，外資殺不停，週一（4日）再賣2.9萬張，續居賣超王。

4.日本東京證券交易所將從5日起，將股票交易時間延長30分鐘，總計5.5小時，至下午3時30分（台灣時間下午2時30分）結束，這是東京證券交易所自1954年以來，時隔70年再次延長交易結束時間，是否有助於股市活絡化是焦點。

5.京城銀（2809） 公告2024年10月自結獲利，10月稅後獲利2.81億元、年減2.4%；累計前10月稅後獲利41.48億元、年減13.3%，EPS 3.73元。外資近２日轉賣為買，今日小幅買超578張。

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