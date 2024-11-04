AI晶片變現新招！科技獨角獸抵押輝達晶片拿到3520億資金

輝達晶片非常搶手，已成為貸款擔保品。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英媒報導，華爾街金融機構已對一批雲端新創企業放款超過110億美元（約台幣3520億），擔保品是他們所擁有的全球最熱門商品-輝達的AI晶片。

《金融時報》報導，黑石集團（Blackstone）、品浩（PIMCO）、凱雷集團（Carlyle）和貝萊德（BlackRock）在內的公司，透過向雲端新創企業（neocloud）放款，近一年來建立獲利豐厚的新債務市場，這些新創企業為開發AI產品的科技業者提供雲端運算服務。

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CoreWeave、Crusoe 和 Lambda Labs 等 Neocloud 集團，已購買了數萬個輝達的高效能AI晶片，這對於開發生成式 AI 模型至關重要，如今這些輝達晶片現在也被用作巨額貸款的抵押品。

這種狂熱的交易方式展現矽谷在華爾街金融家支持下，蓬勃發展的AI晶片經濟。不過，因成長迅速也引發對高風險貸款、循環融資以及輝達對AI市場壟斷的疑慮。有人質疑，隨著更先進晶片版本問世，或是當前對AI龐大支出開始減少，這些被做為抵押品的晶片可能會貶值。

不過，一位參與貸款的銀行家則認為，從貸款人的角度來看，這是一件好事，他們控制著整個供應鏈，輝達也不會讓事情變得太糟糕。

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