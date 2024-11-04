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晨星創辦人梁公偉重出江湖！ITH-KY預計11/26掛牌上市

2024/11/04 15:32

晨星創辦人梁公偉（左）重出江湖，由他領軍的ITH-KY（6962）即將掛牌上市。（記者卓怡君攝）晨星創辦人梁公偉（左）重出江湖，由他領軍的ITH-KY（6962）即將掛牌上市。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕電視晶片大廠晨星創辦人梁公偉重出江湖！晨星在2012年與聯發科合併，梁公偉鮮少公開出現，2016年手機面板驅動IC廠奕力被聯發科併購後下市，聯發科將觸控部門併入奕力，梁公偉親自領軍奕力，以ITH-KY（6962）申請在台掛牌上市，預計11月26日掛牌上市。

ITH董事長梁公偉表示，看好明年公司營運成長動能，即使川普當選後可能增加關稅，但過去經歷過上一輪川普擔任美國總統期間調升關稅，對電子產業影響相當有限，關稅成本由消費者買單，市場終會回歸正常軌道。

ITH總經理陳泰元看好明年公司營運年增率可有兩位數的成長，陳泰元指出，ITH為全球LCD與OLED驅動IC領導廠商，產品應用於智慧型手機、平板電腦、筆電、車載、工控及穿戴電子等領域，根據市場研究機構的預測，2024年AMOLED顯示驅動IC需求將年增17%，其中智慧手錶、IT應用及智慧手機的AMOLED需求將是主要動能，隨著大尺寸應用的高解析度滲透率提升，整體顯示驅動IC市場將持續保持成長態勢。

去年ITH的筆電驅動IC出貨量位居全球第二，客戶為全球前五大筆電品牌，新款筆電觸控屏幕晶片在今年取得MPP 2.6認證後，陸續為全球前五大筆電品牌量產，同時掌握AI PC導入觸控螢幕的商機紅利，為筆電產品線新添成長動能。

在車載部分，公司針推出觸控與顯示整合晶片（TDDI）、支援高解析度的大尺寸觸控顯示技術（LTDI）及OLED驅動產品，產品線完整性領先同業。ITH表示，車用市場的穩定成長，帶動車載面板需求增加，尤其在智慧化、自駕化和聯網化的趨勢下，車用顯示器的單位使用量逐步提升，並向大尺寸、高解析度和多螢幕整合的方向邁進。

ITH所開發的車載晶片更是領先同業取得ISO26262公司流程與產品（ASIL B）雙認證，可滿足自駕車與智慧座艙的高安全性要求。同時，晶片設計可整合環境光資訊以提高自適應顯示效果，並在溫度控制、防水能力及厚蓋板支持等方面的表現優於同業，進一步鞏固在車載應用領域的技術領先地位。

展望未來，ITH指出，伴隨智慧生活、5G網路、AI（人工智慧）、智能車艙和人工智慧物聯網（AIoT）等新興技術的快速發展，顯示屏幕是人機互動中，最為普遍而重要的介面，作為全球LCD與OLED DDIC領導廠商之一的ITH，將以多元完整的產品線布局，在全球觸控與顯示驅動IC領域，展現出強大的技術實力和市場影響力，

ITH去年全年營收為223.98億元，稅後淨利11.02億元，EPS為3.5元；今年上半年營收為112.53億元，稅後淨利15.3億元，EPS為3.11元；今年1至9月累計營收171.19億元，年增3.63%。

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