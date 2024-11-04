第7110間7-ELEVEN 開在高雄霞海重劃區

統一超商全台第7110家7-ELEVEN「愿橋門市」，開在高雄霞海重劃區。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）全台第7110家7-ELEVEN「愿橋門市」，開在高雄「霞海重劃區」，位於高雄左營、楠梓、仁武交界新興發展區域，距離左營高鐵站不到10分鐘車程。

7-ELEVEN Fresh「愿橋門市」是繼「Par K* Avenue」、7-ELEVEN「首府門市」、「ZEELAND-MARK」新世代複合商場後，第4個全新生活體驗場域。

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這家門市外觀設計發想自夜空閃耀恆星，門市內以Fresh綠葉設計彰顯蓬勃生命力，象徵統一企業集團發展生活服務平台活力精彩、生生不息。同時也引進新世代複合體驗，整合「Fresh」全新現做餐飲、優質超市與超商服務於門市內，滿足日常生活多元體驗。

7-ELEVEN Fresh「愿橋門市」首度於高雄引進由五星級「台南晶英酒店」主廚指導「Fresh」全新現做餐飲，嚴選生鮮蔬果、居家調理、進口起司、精品巧克力、各國紅酒等，以及「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡及茶BAR、OPEN!BAR多樣化酒品與果汁等豐富美食佳飲。

為慶祝7-ELEVEN Fresh「愿橋門市」全新開幕，自11月4日至10日凡於愿橋門市消費滿688元即贈送OPENPOINT 50點，當日累計消費滿888元再贈抽獎券1張，消費者將有機會抽到黃金或OPENPOINT 2萬點。

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