SK集團會長感恩張忠謀當年鼓勵 讚台積電是真正關心客戶公司

SK集團會長崔泰源週一（4日）在首爾舉行的SK AI高峰會2024上，列出人工智慧產業面臨的一些困難，並誓言將與主要合作夥伴輝達和台積電一起克服AI發展過程的瓶頸。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕SK集團會長崔泰源（Chey Tae-won）週一（4日）在首爾舉行的SK AI高峰會2024上，列出人工智慧產業面臨的一些困難，重申對建立強大的人工智慧生態系統的承諾，並誓言將與主要合作夥伴輝達和台積電一起克服AI發展過程的瓶頸。崔泰源形容台積電是一家真正關心客戶的公司，他也回憶並感謝台積電創辦人張忠謀對他進入晶片產業的鼓勵。

崔泰源表示他與輝達執行長黃仁勳、台積電執行長魏哲家和微軟執行長納德拉等科技領導者的關係。在預先錄製的影片中，這些執行長發表賀詞，強調SK海力士在人工智慧事業中的作用。

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崔泰源形容台積電是一家真正關心客戶的公司，他回憶起他與台積電創始人張忠謀的談話，張忠謀支持他收購海力士的決定。 2012年SK集團收購了記憶體晶片公司海力士。

崔泰源說：「我認識張忠謀已經20年了，當我決定接手海力士時，我有機會與他交談。他非常支持我，鼓勵我說晶片產業有光明的未來。他歡迎我進入這個行業，並作為一個有價值的合作夥伴一直與我保持聯繫」。

崔泰源重申與台積電、輝達共同解決AI發展瓶頸

崔泰源強調該集團與台積電的合作。魏哲家也透過影片發表賀詞。魏表示：SK海力士一直處於提供尖端HBM技術的最前端，其對創新的奉獻精神為塑造人工智慧的未來做出重大貢獻。高頻寬、低功耗記憶體解決方案改變人工智慧工作負載，突破人工智慧系統所能實現的極限。

在會議上，崔泰源指出了人工智慧繼續發展需要解決的幾個瓶頸，包括缺乏「殺手級用例」（killer use cases）和收回人工智慧投資的收入模式；人工智慧加速器和半導體供應短缺；先進製造設施的產能有限；確保人工智慧基礎設施有足夠能源的挑戰；以及對高品質數據的需求。

為加強與人工智慧領域全球科技巨頭的聯繫，崔泰源在SK集團內部成立了一個專門負責人工智慧的工作小組。

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