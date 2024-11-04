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青森蘋果成功外銷利器 707棟冷藏設備可儲存35萬噸蘋果

2024/11/04 15:21

日本青森縣蘋果得以成功外銷，最大關鍵在於青森縣建置了707棟冷藏設施。（記者楊雅民攝）日本青森縣蘋果得以成功外銷，最大關鍵在於青森縣建置了707棟冷藏設施。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕日本青森縣蘋果得以成功外銷，最大關鍵在於青森縣建置了707棟冷藏設施，最大可儲藏35萬噸的蘋果，再依市場需求量慢慢釋出販售。

青森縣蘋果對策協議會事務局長高澤至表示，青森縣去年蘋果年產量達37萬4400公噸，今年預估年產量可達41萬噸，把蘋果堆疊起來，相當於可繞地球3圈。

高澤至說，青森蘋果美味的秘訣來自得天獨厚的地理與氣候，日本青森蘋果也依收成時期可分成，（極早熟）約8月中旬採收、（早熟）約9 月中旬採收、（中期） 約10 月中旬採收、（晚熟品種） 約10月中旬至月底間採收。

在農民採收與第一輪的挑選後送進「選果場」，以青森縣內處理量第一的JA津輕弘前河東選果場為例，每年蘋果的處理量達6萬噸，蘋果進場後，透過專業人員檢定，從形狀、大小、顏色、果肉褐變、酸度和糖的含量等評鑒，分別特選、特、特A、秀、秀Ａ」5等級區分。

青森縣蘋果可以一年四季都吃到，重要的是特殊的長期冷藏設備和技術，青森縣開發了CA（Controlled Atmosphere：空氣調節）儲存技術，蘋果在採收後和人類一樣需要空氣中的氧氣來呼吸，透過呼吸，會消耗能量，失去味道和新鮮度。

CA冷藏設備即透過調節氧氣（空氣的1/10）、二氧化碳、氮氣、溫度、溼度，使新鮮長期儲存，將蘋果的呼吸控制在最低限度，再於蘋果非產季時全程以冷鏈保存釋出，出口到台灣。

青森縣蘋果年產量也有10%會加工為蘋果汁，青森縣最大的蘋果汁品牌「JA奧倫的蘋果汁」，使用100%青森縣產的蘋果，再以密封榨汁的製作法，最大限度地發揮蘋果美味，透過裝置內無氧狀態，即使不使用抗氧化劑也不會變色。

高澤至指出，青森縣種植的蘋果會趕在雪季來臨前，全部採收下來儲放在冷藏，再透過獨創的CA冷藏設備長期保鮮儲存，之後再視市場銷售狀況，慢慢釋出市場流通，比較不容易受天候影響，也可維持農家穩定收入，不會像其它水果，不容易保存，無法全年販售。

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