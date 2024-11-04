名師解盤》黃文清：選前押寶 半導體領漲

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

上週下跌的台股，今天出現比較明顯的反彈。我想最主要的原因，是因為市場對於美國總統大選的押寶持續的進行。

我們看到之前的航運的族群，乃至於今天的半導體的族群、AI的族群，當然一方面是因為上週4大雲端廠所釋出的資本支出正面的訊息，也使得整個AI相關，包括從上游的晶圓代工、AI的零組件、AI伺服器相關的族群，包括GB200概念，都成為今天表現相對強勢的。

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那美超微這個事件的影響，持續在盤面上，我們也看到台廠相關的概念族群，在非美超微的供應鏈，反而是有受到轉單的可能性，從整個指數來看，可能在未來幾天，尤其是越來越接近美國總統大選，指數應該會出現一個小幅震盪整理的格局。

等待大選結果進一步的反應，如果說川普當選，當然短線上，指數震盪的可能性還是存在的，同時在類股表現方面，可能相關的原物料的族群，包括像是在美國有設廠、基礎建設相關受惠的族群，乃至於航運類股，甚至在包括像是抗通膨的黃金概念，以及在中國本身要發展自己相關的這些半導體所需要的IC設計上游族群，我想這個其實都是在類股表現裡面，這一波看起來比較屬於川普陣營的。

那麼賀錦麗的話，我想比較受到矚目的還是在晶片相關的補助法案，以及對中所謂的禁令，所以半導體的類股，可能也會是個押寶的重心，兩方陣營各自反應他們可能的這些受惠的類股，而投資人在選前一刻，也採取兩方都部分押寶的情況，所以指數呈現一個區間震盪整理的格局，在後續密切觀察總統大選的結果出爐。

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