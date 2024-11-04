鴻海越南光州擴產 訊芯-KY新廠2026年完工

鴻海（2317）集團持續強化東南亞佈局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）集團持續強化東南亞佈局，業內人士表示，除了位於北江省光州工業園區的部分iPad和Macbook產線已經完工，更計畫在明年興建新廠生產電子元件，預計2026年12月完工，總投資金額上看8000萬美元（約新台幣25億元）。

越南供應鏈消息指出，鴻海此次在光州工業園區的電子元件廠擴產計畫，主要由集團旗下訊芯-KY（6451）主導，該公司目前已向當地政府申請環評，計劃在2025年動工，同時安裝設備 ，2026年6月展開試營運，2026年12月邁入正式生產階段。

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對此，鴻海未予置評，不過根據越南當地媒體觀察，訊芯-KY新廠佔地4萬4343.8平方公尺，除了電子元件之外，也將聚焦積體電路產品的製造與加工，年產能450萬件，並使用封閉式管理，採取自動化產線，產能全開時需投入1450名員工人力輔助營運。

此外，鴻海旗下富康科技在光洲工業園區新設的iPad和Macbook生產線，部分已經完工，在客戶蘋果要求之下，正在向當地政府申請安裝廢氣處理系統的許可證。

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