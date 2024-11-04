台灣金聯董座稱擋人財路被換 財政部這樣回應

台灣金聯董事長換人，現任董事長施俊吉今召開記者會提出質疑。（記者鄭琪芳攝）

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〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院核定前雲林縣農業處長呂政璋接任台灣金聯董事長，現任董事長施俊吉上午召開記者會表達不滿，「合理懷疑擋人財路，擔心原萬有紙廠土地遭賤賣」。對此，財政部表示，不予評論，尊重施俊吉發言的權利。

至於施俊吉擔心雲林工業區土地（原萬有紙廠）遭賤賣，財政部官員則表示，原萬有紙廠土地如果要重新標售，必須按相關法規處理，有一定的鑑價程序，而且必須提報董事會通過，不可能偏離市價太遠，財政部也會要求股東督導，一切須依規定辦理。

施俊吉表示，他今年69歲，還不到70歲，「比我老的人很多」，他的任期還有2年，「現在把我換下來，沒有告訴我原因，我合理懷疑是不是擋人財路」。他質疑，雲林北港工業區土地招標， 因地方勢力干擾導致流標，「我不認識新董事長，是不是因為我不願意降標金，所以換一個董事長來賣」。

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