日本青森蘋果拼外銷 台灣進口量拿第1

日本青森縣蘋果11月進入產季高峰，台灣加入WTO後，日本外銷的蘋果有高達9成銷來台灣，去年銷來台灣的蘋果高達2萬2071噸。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕日本青森縣蘋果11月進入產季高峰，青森縣蘋果對策協議會事務局長高澤至表示，台灣加入WTO（世界貿易組織）後，日本外銷的蘋果有高達9成銷來台灣，去年銷來台灣的蘋果高達2萬2071噸，較2004年翻了1倍。

高澤至表示，日本蘋果去年年產量達60萬3800公噸，其中青森縣生產的蘋果高佔一半以上，去年年產量達37萬4400公噸，青森縣蘋果已連續9年銷售額達1000億日圓（約新台幣213億元）。

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青森縣各品種的蘋果年產量又以富士蘋果居冠，去年年產量達18萬1400公噸，高佔青森縣蘋果總生產量的5成以上，其餘主要蘋果品種還有王林、喬納金、津輕、陸奥等。

日本青森縣蘋果11月開始進入產季高峰，家樂福量販店農曆年前將進口7款特級A的青森蘋果上架，預計進口量將達600公噸。

全聯福利中心表示，2018年開始銷售青森蘋果，採購量、銷售量逐年攀升，預期青森蘋果今年銷量可突破1200噸、640萬顆，再創新高。

大潤發即日起至11月7日則祭出日本青森弘前富士蘋果單顆特價55元，烘焙坊更以青森蘋果為主題推出各式蘋果小點、麵包，更推出月月抽IPHONE16，即日起至11月30止，購買指定蘋果商品並綁定LINE好友，單筆每滿99元即可享抽獎乙次。

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全家便利商店即日起於全台店鋪販售「青森土岐蘋果」新鮮、便利的截切杯及單顆袋裝，兩款商品皆69元，搭配主副配優惠，最高省10元。

線上商城全家行動購也同步於線上販售青森蘋果禮盒，或是透過店鋪LINE群組「全+1社群電商」團購，購買「日本青森土岐蘋果原裝箱」10公斤特價2299元。

全家便利商店霜淇淋則祭出網友敲碗的水果系霜淇淋，並首推Fami!ce「青森蘋果霜淇淋」，嚴選100%日本青森縣陽光蜜富士蘋果汁製成。

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