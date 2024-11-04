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FRIDAYS美國總部聲請破產 台灣代理商：台灣不受影響

2024/11/04 14:22

美國知名休閒連鎖餐廳「星期五美式餐廳（TGI Friday's）」週六（2日）聲請破產保護。（示意圖，歐新社）美國知名休閒連鎖餐廳「星期五美式餐廳（TGI Friday's）」週六（2日）聲請破產保護。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名休閒連鎖餐廳「星期五美式餐廳（TGI FRIDAYS）」本月2日正式向法院聲請破產保護，引發外界關注。TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲集團週一（4日）緊急發出聲明回應，台灣TGI FRIDAYS餐廳營運及財務不受美國總公司影響。

綜合媒體報導，TGI FRIDAYS成立於1965年，意思是感謝上帝終於到了星期五。TGI FRIDAYS一開幕就造成轟動，是單身貴族最愛聚會的場所，也是最早普及「歡樂時光」概念的大型連鎖店之一。

但隨著近年來消費者愈來愈謹慎開銷，外食選擇更加挑剔，並轉向偏好更快的速食，使TGI FRIDAYS面臨難以招架的經營壓力，並在本月2日根據《美國破產法》第11章，向德州法院遞交聲請破產保護的文件，期望利用第11章重組程序提供的時間和法律保護，使公司能夠探索策略替代方案，以確保品牌的長期生存能力。

TGI FRIDAYS美國總部2日聲請破產保護報導一出，引發外界關注。對此，TGI FRIDAYS台灣代理商開展集團今（4日）發出聲明回應，稱TGI FRIDAYS美國總公司基於整體營運及品牌長期發展策略考量，已在本月2日正式向法院提出破產保護聲請，並強調TGI FRIDAYS美國總部此次聲請破產保護的範圍不包括全球品牌授權業務，意即TGI FRIDAYS之海外授權加盟商仍將可持續使用該品牌，開展餐飲集團所代理的台灣TGI FRIDAYS餐廳營運及財務不受任何影響。

開展集團表示，未來在維持台灣TGI FRIDAYS正常運作之外，也會積極與美國總公司保持密切聯繫，一切以維護消費者的權益為第一優先。

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