台灣要小心？彭博：馬斯克親中又挺川普對習有利

外媒認為，若川普當選，馬斯克也極有可能加入川普的執政團隊，這對中國國家主席習近平而言，會是有利的發展。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國大選進入最後倒數，川普重返白宮的可能性不低。在這次競選，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克力挺川普，捐款超過1億美元（約新台幣31.8億元）。外媒指出，若川普當選，他極有可能加入川普的執政團隊，這對中國國家主席習近平而言，會是有利的發展，因為馬斯克一直在美中關係中扮演特殊的角色，而台灣則可能要感到擔心。

《彭博》報導，馬斯克在中國牽涉到龐大的商業利益，特斯拉在上海是以獨資公司方式運作，他曾獲得中國政府對外國投資者少有的優惠待遇，例如特斯拉擁有獨資控制中國分公司的「特別許可」，這在中國可說是「前所未有」。目前，特斯拉還有一半的電動車在中國生產。

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然而，馬斯克對於一些敏感美中議題的看法與習近平是一致的，他曾表示台灣應該要歸屬北京的控制，而且也表達反對美國針對中國電動車加徵關稅，此一立場與川普威脅要對所有中國進口品徵收高達60%關稅的立場不同。

今年4月，特斯拉營收下滑時，馬斯克秘密前往中國，尋求在中國推出駕駛輔助軟體。馬斯克當時拜會中國國務院總理李強，不久後，特斯拉的產品也通過中國的資安及隱私要求。

曾在美國國防部工作的美國企業研究所高級研究員西索斯（Derek Scissors）表示，我們見到馬斯克討好中國，而中國給他特殊待遇，他們將充分利用這點來嘗試影響川普政府，「他極度親中」。

美國風險投資公司「互聯資本」（Interconnected Capital）創辦人徐凱文指出，特斯拉和中國是「相互依存」關係，特斯拉需要中國的製造規模及供應鏈優勢，中國則喜歡特斯拉領先全球的技術。他預言，在川普的第2任期中，馬斯克會成為美中之間在科技及貿易問題上的重要溝通者。

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