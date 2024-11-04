鴻海旗下訊芯投資越南8千萬美元 擴增晶片產能

鴻海集團旗下訊芯投資越南8千萬美元。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕鴻海科技集團（富士康）的子公司訊芯-KY（6451）正在尋求越南北部北江省價值8000萬美元（台幣25億元）的投資項目環境許可，該項目旨在製造和加工晶片。

越南媒體和路透報導，鴻海集團正擴大在越南的投資足跡，在向北江省當局提交的一份報告中，富士康表示計劃增加在該省的投資，以配合遠離中國的戰略轉移，並滿足不斷增長的客戶需求。

請繼續往下閱讀...

根據越南規劃投資部正審核的環境影響評估報告，訊芯電子將向該專案出資2000萬美元，其餘6000萬美元來自貸款和籌資。該專案主要生產和加工電子元件，特別是積體電路板，年產能450萬片，所有產品將出口到美國、歐盟和日本。

訊芯電子計劃在12月之前完成所有程序要求，包括取得施工許可證。施工和設備安裝預計將持續到2026年5月，隨後於2026年6月試營運。滿載運作時，該項目將需要約1450名工人，其中包括35名外國專家。

訊芯電子強調，生產技術將基於其中國工廠已經使用的封閉系統。生產線將具有高水準的自動化功能，以確保工人安全、運作穩定性和提高生產力。

富士康自2007年3月開始在越南開展業務，在北寧、北江等省份建設工廠，生產各種產品，包括電腦、IT設備、消費性電子產品、汽車零件和半導體設備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法