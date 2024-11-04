UV固化材商國精化學 砸20億元擴大投資台灣

UV光固化材料商國精化學（見圖）將斥資20億擴建台南廠，預期新增百名職缺，領跑上下游產業。（圓管局提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部指出，全球UV光固化材料前5大製造商之一國精化學，規劃投資逾20億元在台南產業園區建廠擴大產能，預期能增加50億元年產值，並領跑上下游產業發展。

經濟部園區管理局表示，國精化學1978年成立，經營超過20年，為因應多變市場，持續透入各項產品的研發創新，不僅向經濟部申請技術輔導計畫，也在廠區成立研發中心，同時投入產學合作，與工研院、金工中心、高科大與正修科大等，共同投入淨零碳排與高值化產品研發的工作。

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園管局續說，國精旗下品牌「QUALIPOLY」和「Qualicure」的UV光固化材料，已外銷至超過40個國家和地區，包括亞洲、美洲、歐洲、非洲等地。

園管局指出，國精化學總部廠位於高雄市永安產業園區，規劃投資超過20億元在台南產業園區建造新廠，以擴大產能，新廠預計2025年第1季正式啟用，期能創造超過100個就業機會，年產值更有望增加50億元，為台灣電子高值化合成樹脂技術注入新血。

國精化學說明，UV（紫外線）光固化材料屬於「環保化學」材料，廣泛應用在工業化生產，例如木質地板、上光塗料（OPV）、光學膜、保護層等。

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